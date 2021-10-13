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    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)

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    Певица Злата Огневич - Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Артистка прокомментировала свое участие в «Холостячке»

    Знаменитая украинская певица Злата Огневич в своем Инстаграме опубликовала чувственную фотосессию.

    На кадрах артистка в черном нижнем белье и сеточке позирует, обольстительно изгибаясь. С подписчиками звезда поделилась, что когда шла на проект «Холостячка» понимала, что ей придется обнажить свои эмоции, чувства, страхи и победы. Но, по словам Златы, она имеет определенную цель:

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    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)
    instagram.com/zlata.ognevich/

    «Ваши страхи перед проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить. Вы даже себе не представляете, насколько вы – крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку», — призвала Огневич.

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Злата Огневич
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    Нежная кошечка. Злата Огневич в нижнем белье очаровала фантов своими изгибами (фото)