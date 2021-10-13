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    Джоан Роулинг выпустила новую книгу про семилетнего мальчика

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    Британская писательница Джоан Роулинг - Джоан Роулинг выпустила новую книгу про семилетнего мальчика
    Британская писательница Джоан Роулинг

    Вышла новая книга для детей «Рождественский поросенок»

    Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор фэнтези-романов про Гарри Поттера, выпустила новую детскую книгу под названием «Рождественский поросенок».

    Главным героем нового произведения стал семилетний мальчик по имени Джек. Он отправляется в загадочную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку – поросенка по имени Пок. Джека ждут приключения и тяжелые испытания, но он готов на все ради спасения друга.

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    Отмечается, что в формате детской сказки в книге поднимаются сложные вопросы о жизни в приемной семье, разводах и семейном насилии. Роулинг посвятила произведение своему сыну Дэвиду. В послесловии она написала, что история про отважного мальчика, отправившегося на поиски своего плюшевого друга, пришла ей в голову, когда писательница с детьми отдыхала на песчаном пляже.

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: знаменитости
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    Джоан Роулинг выпустила новую книгу про семилетнего мальчика