В Индии 80-летний мужчина упал в колодец, спасая кошку. Выбраться ему помогли собаки



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Собаки заметили неладное и привели на место происшествия сына мужчины

В индийском городе Ченнай 80-летний профессор по фамилии Тайрс услышал, что одна из его кошек замяукала, и понял, что она упала в колодец.

Тогда мужчина привязал к веревке лестницу и спустил ее вниз, чтобы кошка могла выбраться. Однако, вытащив питомца, профессор упал в колодец сам. Об этом случае сообщает The New Indian Express.

Тайрса спасли его собаки: животные поняли, что хозяин упал, и стали лаять. Одна собака побежала на второй этаж дома, где находился сын профессора, и привела его к колодцу.

Благодаря преданным питомцам эта история завершилась хеппи-эндом: Тайрс-младший вызвал спасателей, которые вызволили пожилого мужчину.