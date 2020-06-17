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    Жизнь

    В Индии 80-летний мужчина упал в колодец, спасая кошку. Выбраться ему помогли собаки

    • Розсилка
    В Индии 80-летний мужчина упал в колодец, спасая кошку. Выбраться ему помогли собаки

    Собаки заметили неладное и привели на место происшествия сына мужчины

    В индийском городе Ченнай 80-летний профессор по фамилии Тайрс услышал, что одна из его кошек замяукала, и понял, что она упала в колодец.

    Тогда мужчина привязал к веревке лестницу и спустил ее вниз, чтобы кошка могла выбраться. Однако, вытащив питомца, профессор упал в колодец сам. Об этом случае сообщает The New Indian Express.

    Тайрса спасли его собаки: животные поняли, что хозяин упал, и стали лаять. Одна собака побежала на второй этаж дома, где находился сын профессора, и привела его к колодцу.

    Благодаря преданным питомцам эта история завершилась хеппи-эндом: Тайрс-младший вызвал спасателей, которые вызволили пожилого мужчину.

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    история животные
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