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    Жизнь

    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами

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    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами

    Животные с удовольствием ложатся, вытянув конечности, чтобы зарядиться витамином D

    С наступлением лета многим хочется насладиться теплом и солнцем, в том числе и домашним животным. Несмотря на то, что большинство питомцев круглый год носит шерстяные шубы, им нравится греться на солнышке ничуть не меньше, чем нам.

    Они тоже с удовольствием ложатся, вытянув конечности, чтобы зарядиться витамином D на целый год. Блаженно закрывают глаза и подставляют спины и животы ярким и теплым солнечным лучам.

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    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами
    Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

     Читайте также:Читайте также: Что бывает, когда коты решили помочь хозяевам собирать пазлы (фото)
    фотография животные
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