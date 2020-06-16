Фото очаровательных питомцев, наслаждающихся солнечными ваннами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Животные с удовольствием ложатся, вытянув конечности, чтобы зарядиться витамином D

С наступлением лета многим хочется насладиться теплом и солнцем, в том числе и домашним животным. Несмотря на то, что большинство питомцев круглый год носит шерстяные шубы, им нравится греться на солнышке ничуть не меньше, чем нам.

Они тоже с удовольствием ложатся, вытянув конечности, чтобы зарядиться витамином D на целый год. Блаженно закрывают глаза и подставляют спины и животы ярким и теплым солнечным лучам.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.