Что бывает, когда коты решили помочь хозяевам собирать пазлы (фото)



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Питомцы не только отлично помогают пазлы собирать, на время карантина для многих они стали самыми настоящими коллегами

Коты - очень сознательные и заботливые животные: ни одно дело, которое затеет хозяин, не останется без их вмешательства. Если вы хотите вязать, они обязательно утащат у вас клубок с нитками, начнете уборку — изваляются в мусоре или тут же окажутся в освободившихся полках. А как коты любят помогать собирать пазлы! Мы собрали 18 фотографий хвостатых горе-помощников, которые не смогли пройти мило мозаики.

Питомцы не только отлично помогают пазлы собирать, на время карантина для многих они стали самыми настоящими коллегами. Посмотрите подборку фотографий пушистых сотрудников, которые не смогли позволить хозяевам работать в одиночестве.

«Оставалось всего 5 кусочков до того, как случилась катастрофа», «Ожившая картинка», «Обязательно нужно узнать, что там под мозаикой», «Если я потеряю коробку, то смогу закончить пазл с ее помощью», - пишут пользователи.