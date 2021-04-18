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    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)

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    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    instagram.com/theroyalfamily/

    Все дети и внуки принца Филиппа и Елизаветы одеты не в военную форму, как положено по регламенту

    Похороны супруга королевы Елизаветы принца Филиппа состоялись в Виндзоре, Лондон. Траурная церемония прошла в часовне Святого Георгия и была закрытой из-за пандемии — всего 30 членов семьи проводили Филиппа в последний путь, и все они обязаны были соблюдать масочный режим. На похоронные мероприятия прибыл из США принц Гарри, а вот его беременной жене Меган Маркл по настоянию врачей пришлось остаться в Лос-Анджелесе.

    Его брат принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон также были на церемонии, как и Чарльз — первый в очереди на престол после Елизаветы. Сама королева стойко переживала горькую утрату. Публикуем фото с похоронной процессии.

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    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    В Лондоне прошли похороны принца Филиппа: все детали церемонии (фото, видео)
    instagram.com/theroyalfamily/

    Траурный венок, которым венчают гроб принца, готовила сама королева, отбирая цветы для него собственноручно — в него вплетены розы, лилии, жасмин и другие цветы.

    Помимо трогательного венка гроб задрапирован личным штандартом принца Филиппа, его мечом и фуражкой Военно-морского флота Великобритании.

    Королева прибыла на похороны в сопровождении своей фрейлины, а во время церемонии присоединилась к епископу Кентерберийскому.

    Все дети и внуки принца Филиппа и Елизаветы одеты не в военную форму, как положено по регламенту. Это может объясняться тем, что родственники не хотели ставить в неловкое положение принца Гарри, который лишен званий.

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    Теги: знаменитости умер
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