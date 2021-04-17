Битва нарядов: как выглядели Зеленская и Макрон на встрече в Париже (фото)

68-летняя первая леди Франции выбрала наряд с цветочным принтом

Первые леди Украины и Франции Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже. Для мероприятия они выбрали стильные наряды: Зеленская – костюм пудрового цвета, а Макрон – черное платье.

Так, Елена появилась перед камерами в приталенном жакете и юбке-миди от украинского бренда Lake Studio. Свой образ она дополнила поясом коричневого цвета и бежевыми лодочками на среднем каблуке. Брюки и юбки Lake Studio стоят до 13-15 тысяч гривен, жакеты – от 10 до 30 тысяч, сообщает сайт Obozrevatel.

68-летняя первая леди Франции выбрала наряд с цветочным принтом своего любимого французского дома моды Louis Vuitton. На ногах у супруги французского президента черно-белые лодочки. Стоимость платьев из этой коллекции Louis Vuitton – около 3,5 тысячи долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

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