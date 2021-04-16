Ани Лорак в красном бикини засветила интимное тату (фото)

Певица порадовала фанатов откровенными пляжными образами

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов откровенными пляжными образами. Поп-дива примерила черное бикини, которое дополнила ярко-желтыми шортами. Она позировала на побережье после купания.

Артистка оставила вьющиеся волосы распущенными. Она прикрыла глаза от солнечных лучей черными очками в квадратной оправе. Звезда «Евровидения-2008» украсила уши круглыми серьгами и надела на руку тонкий браслет. Куек встала на носочки, чтобы казаться еще выше и стройнее.

instagram.com/anilorak

Ани Лорак собрала волосы на макушке в хвост. Она надела нюдовую кепку с буквенными принтом и кокетливо опустила голову вниз. «Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей», — заметила певица.

Поклонники не поскупились на комплименты похорошевшей любимице. Многие заметили пикантную татуировку под ее грудью. На теле знаменитости появилась небольшая татуировка в виде бабочки.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».