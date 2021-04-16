  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Ани Лорак в красном бикини засветила интимное тату (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Ани Лорак - Ани Лорак в красном бикини засветила интимное тату (фото)
    Певица Ани Лорак
    instagram.com/anilorak

    Певица порадовала фанатов откровенными пляжными образами

    Проживающая в России украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов откровенными пляжными образами. Поп-дива примерила черное бикини, которое дополнила ярко-желтыми шортами. Она позировала на побережье после купания.

    Артистка оставила вьющиеся волосы распущенными. Она прикрыла глаза от солнечных лучей черными очками в квадратной оправе. Звезда «Евровидения-2008» украсила уши круглыми серьгами и надела на руку тонкий браслет. Куек встала на носочки, чтобы казаться еще выше и стройнее.

    instagram.com/anilorak
    instagram.com/anilorak

    Ани Лорак собрала волосы на макушке в хвост. Она надела нюдовую кепку с буквенными принтом и кокетливо опустила голову вниз. «Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей», — заметила певица.

    Поклонники не поскупились на комплименты похорошевшей любимице. Многие заметили пикантную татуировку под ее грудью. На теле знаменитости появилась небольшая татуировка в виде бабочки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

    Читайте также: Олигарх Пинчук продает 46-метровую яхту за $12,9 млн
    Теги: знаменитости татуировка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies