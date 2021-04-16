Молодая жена Венсана Касселя показала роскошную грудь в прозрачном белье

Французская топ-модель продемонстрировала стройную фигуру

Молодая жена легендарного актера Венсана Касселя, 23-летняя модель Тина Кунаки, предпочитает женственные образы. Звезда подиумов и глянца обладает точеным телом, которое нередко подчеркивает сексуальными аутфитами.

На этот раз Тина снялась в откровенном белье. Кунаки поделилась черно-белыми снимками. Француженка позировала на морском берегу. Она надела бежевый прозрачный лиф, не скрывавший грудь, и накинула на плечи белую рубашку.

Поклонники впечатлились дерзкими фото топ-модели и не поскупились на теплые комментарии. «Вау, Тина! Ты прекрасна!», «Женственные формы! Красавица!», «Идеальная внешность!», «Любуюсь тобой, шикарная!», «Знойная мамочка!», «Невероятно женственная и сексуальная!», «Ты разбила мое сердце. Волшебная Тина!», «Идеальное женское тело!», «Фигура мечты!», «Венсан – счастливчик. Пусть бережет тебя!» — отметили пользователи.

Тина – вторая жена французского красавчика Венсана Касселя. До этого он 14 лет был женат на итальянской актрисе и модели Монике Беллуччи. У звездных родителей в браке родились две дочери – Дева и Леони. Девочки отлично ладят с молодой мачехой.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».