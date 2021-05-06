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    В Мали женщина родила сразу девять детей

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    В Мали женщина родила сразу девять детей

    После рождения детей министр здравоохранения поздравила медиков обеих стран

    В африканской республике Мали женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четверых мальчиков. Все малыши и мать чувствуют себя хорошо, сообщается в Facebook министерства здравоохранения республики.

    Как отметили в министерстве, 25-летняя Халима Сиссе две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и в Мали, и в Марокко врачи определяли в утробе малийки лишь семь детей.

    После рождения детей министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран, которые принимали участие в ведении беременности Сиссе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: дети
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