Экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже (видео)

Певица показала откровенное видео

Экс-участница группы «Виа Гра», певица Layah обожает эпатировать. На странице в Instagram исполнительница, которая ранее была известна как Ева Бушмина, запостила видео, на котором загорает на пляже без трусиков. Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAYAH (@layahmusic)

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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