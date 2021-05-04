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    Экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже (видео)

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    Певица&nbsp;Layah&nbsp; - Экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже (видео)
    Певица Layah 
    instagram.com/layahmusic/

    Певица показала откровенное видео

    Экс-участница группы «Виа Гра», певица Layah обожает эпатировать. На странице в Instagram исполнительница, которая ранее была известна как Ева Бушмина, запостила видео, на котором загорает на пляже без трусиков. Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Публикация от LAYAH (@layahmusic)

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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