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    Жизнь

    В Новой Зеландии порноактрисы ведут уроки сексуального образования для детей

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    В Новой Зеландии порноактрисы ведут уроки сексуального образования для детей

    На сайте программы можно найти ролик, где обнаженные порноактеры приходят домой к несовершеннолетнему мальчику

    Министерство внутренних дел Новой Зеландии объявило о создании кампании «Keep It Real Online». Кампания помогает родителям разобраться в цифровых технологиях. И одно из них - порнография.

    «Это нормально, что молодежь интересуется сексом. Лучший способ поддержать их - вести открытые, честные беседы о том, что они могут увидеть и чем это отличается от реального секса и отношений», - говорится на сайте кампании.

    Более того, на сайте программы можно найти ролик, где обнаженные порноактеры приходят домой к несовершеннолетнему мальчику, который тайно смотрит эротические видео. Двери дома открывает его мама, и порноактеры призывают ее поговорить о сексе со своим сыном. В конце видео, мама говорит, что реальные отношения могут отличаться от того, что дети могут видеть онлайн.

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    дети порнография
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