«Танцующий миллионер» прокомментировал 27-летнюю разницу в возрасте с беременной любовницей



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52-летний итальянский миллионер Джанлукка Вакки .com/sharfonseca/

Будущая мама подтверждает, что ее возлюбленный молод душой

Еще в 2018 году в Сети появились первые слухи о романе Джанлуки Вакки и венесуэльской модели Шэрон Фонсеки, которая годится ему в дочери. В начале мая 2020-го влюбленные заявили о том, что в скором времени появится на свет их первенец.

Интернет-пользователи отнеслись к этой новости неоднозначно. Вакки не реагирует на хлесткие замечания хейтеров. Он утверждает, что Фонсеки именно та женщина, которая достойна быть матерью его детей.

Накануне, 8 июня, Джанлука высказался по поводу 27-летней разницы в возрасте со своей избранницей. По словам «танцующего миллионера», в свои 52 года он чувствует себя на 18 и находится на одной волне с Шэрон, которой недавно исполнилось 25.

Как отметил итальянец, Фонсеки не сразу ответила на его ухаживания. Это задело Вакки — и он решил во что бы то ни стало добиться ее расположения. «Она заставила меня страдать. Я думал, что в ту же ночь Шэрон попадет в мои сети, но ошибся! Несмотря на седую бороду, моя страсть - это страсть 15-летнего подростка», — признался Джанлука в интервью для издания iHOLA!

Будущая мама подтверждает, что ее возлюбленный молод душой. Она счастлива, что он будет отцом ее первенца. «Джан — это открытая книга, человек, от которого я каждый день узнаю что-то новое. Его душа и энергия, как у юноши», — подытожила модель.