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    Жизнь

    В Нью-Йорке нашли тело распиленного миллионера

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    33-летний миллионер Фахим Салех - В Нью-Йорке нашли тело распиленного миллионера
    33-летний миллионер Фахим Салех
    instagram.com/fahims/

    Убитый создал компанию по прокату мотоциклов, а также занимался венчурной деятельностью

    В одном из домовладений в Нью-Йорке полицейские обнаружили тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу. Об этом пишет Daily News.

    Убитым оказался 33-летний миллионер Фахим Салех. Квартиру, в которой его обнаружили, он купил в прошлом году за 2,25 миллиона долларов.

    «У нас есть торс и лежащие отдельно голова, руки и ноги. Все на месте», — заявил официальный представитель городской полиции Карлос Нивс. При этом он уточнил, что следствие не представляет, что стало мотивом убийства.

    Источники газеты выяснили, что существует запись с камеры наблюдения в лифте дома, на которой убийца запечатлен со своей жертвой. Собеседник издания утверждает, что Салех упал на пол сразу после того, как раскрылись двери лифта — предположительно, в него либо выстрелили, либо парализовали шокером. Все это, включая также неприметную одежду преступника, говорит о профессионализме киллера.

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    США новости убийство
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