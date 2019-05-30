В ожидании чуда: Сергей Бабкин и его беременная жена Снежана снялись обнаженными



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Сергей и Снежана Бабкины jetsetter.ua

На 9 месяце беременности Снежана Бабкина выглядит восхитительно

Сеть облетели снимки с новой фотосессии участников первого сезона «Танцев со звездами» Сергея и Снежаны Бабкиных для jetsetter.ua. В фотосете не обошлось без полностью обнаженных снимков, которые показали трепетную красоту беременной Снежаны Бабкиной и мужскую силу Сергея Бабкина.

Стоит отметить, что супруга Сергея находится на 9 месяце беременности, и со дня на день, родит сына.

«Да, это будет парень, как Сережа и хотел. Мы с Веселиной думали, что, может, девочка? Не знаю, мне с девочкой очень хорошо (смеется). Веселина мечтала о сестричке, а Артур — о братике», - отметила Снежана Бабкина в одном из интервью.