На своей странице в Instagram певица поделилась парой снимков с Димой Коляденко

В свое время пара Ирины Билык и Дмитрия Коляденка была одной из самых популярных в украинском шоу бизнесе. Красивые, талантливые, невероятно романтичные - они не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике, своей открытостью и искренностью покоряя поклонников. Многие по-прежнему считают их невероятно красивой парой, но теперь Ирина и Дмитрий - просто друзья, которые часто проводят время вместе.

В сети давно не было совместных фото экс-возлюбленных, именно поэтому недавние снимки, которые опубликовала на своей странице Билык, вызвали небывалый интерес у фанатов.

На фотографиях Дмитрий и Ирина впервые за долгое время позируют вместе и выглядят очень стильно.

«Любовь, очки и музыка... (и шампанское)»,- прокомментировала фото Билык.