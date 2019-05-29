В сети давно не было совместных фото экс-возлюбленных, именно поэтому недавние снимки, которые опубликовала на своей странице Билык, вызвали небывалый интерес у фанатов.

На фотографиях Дмитрий и Ирина впервые за долгое время позируют вместе и выглядят очень стильно.

«Любовь, очки и музыка... (и шампанское)»,- прокомментировала фото Билык. 