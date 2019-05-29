Скандальные образы против запрета абортов: коллекция Gucci Resort 2020



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vogue.ua

Используя одни и те же приемы — микс high и low и историзмы, — креативный директор Алессандро Микеле рассказывает новые истории

«Потому что только языческая древность могла пробудить мое желание. Потому что это был мир прошлого, потому что это был мир, которого больше не существует», – именно с этих слов начался показ Gucci Resort 2020.

На огромном полотне, развешанном у входа в Капитолийские музеи, Алессандро Микеле процитировал французского историка и археолога Поля Вена.

Символизм и уместность этих слов – как нельзя лучше подходят как и для коллекции, так и для локации. Римские Капитолийские музеи считаются первым музеем в мире. Место было спроектировано Микеланджело в 1471 году и открыто для посещений в 1734 году. А в 2019-м фантасмагоричные модели Микеле гуляли почти в темноте по комнатам здания.

Изначально весь антураж соответствовал типичной для креативного директора Gucci эстетике, которая часто пронизывает столетия, а иногда даже тысячелетия истории и искусства. Но это шоу стало поворотным моментом для Микеле и своего рода сборником всевозможных цитат – от поэзии Уильяма Блейка до трактатов профессора Донны Харауэй.

В середине показа, после перьев, страз и блестящих тканей, на подиуме появился фиолетовый жаккардовый брючный костюм. На спине большими буквами было написано «Мое тело, мой выбор».

Несколько образов спустя появилось платье цвета слоновой кости с вышивкой в форме матки, где вместо яичников были цветущие розовые цветы. Дополнила эту тему важная для итальянцев дата – «22.05.1978» – день, когда вступил в силу закон о легальном аборте. Она украшала кейпы, топы и юбки.

На пресс-конференции после шоу Микеле решил пояснить идею линейки: «Женщин нужно уважать... они должны быть свободны в выборе того, что хотят».

Дизайнер сказал, что часть коллекции была завершена за 24 часа до шоу, как реакция на «последние новости», которые всколыхнули весь мир: в начале этого месяца в Алабаме, Миссури, Огайо и Джорджии было предложено запретить аборты.

Джерело: vogue.ua