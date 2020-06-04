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    Жизнь

    В сеть слили новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!»

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    В сеть слили новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!»

    Отмечается, что авторы облика выбирали из 50 вариаций

    В России студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» Изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа, после чего его слили в сеть, сообщает Mash.

    Отмечается, что авторы облика выбирали из 50 вариаций, включая 18 вариантов причесок и четырех разных хвостов.

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    Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!»

    После публикации в «Союзмультфильме» заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный. «Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», — заявила пресс-секретарь студии Марина Малыгина Telegram-каналу «Подъем».

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