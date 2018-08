Журналисты обнаружили дыру в ботинке принца Гарри

Похоже, принц Гарри, который раздавал Меган Маркл модные советы и якобы возмущался ее брюками, сам не заметил, как износил свой гардероб

4 августа, когда герцогиня Сассекская отмечала свой день рождения, они с Гарри посетили свадебную церемонию его друзей.

Рассматривая фотографии, журналисты обнаружили, что на левом ботинке принца есть дыра. Что случилось с обувью герцога Сассекского, непонятно, но похоже, его это нисколько не волновало.

Журнал Cosmopolitan сообщает, что это не первый случай, когда принца Гарри заметили в изношенных ботинках. На мемориальной службе в честь Стивена Лоуренса, которая состоялась в апреле этого года, принц тоже появился в дырявой обуви.

A big hole on the bottom of prince Harry's left shoe when The Duke and Duchess of Sussex was outside St Mary the Virgin Church in Frensham, Surrey, after attending the wedding of Charlie van Straubenzee and Daisy Jenks pic.twitter.com/I51fw5jUFK