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    Жизнь

    Журналисты обнаружили дыру в ботинке принца Гарри

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    Ботинок принца Гарри - Журналисты обнаружили дыру в ботинке принца Гарри
    Ботинок принца Гарри

    Похоже, принц Гарри, который раздавал Меган Маркл модные советы и якобы возмущался ее брюками, сам не заметил, как износил свой гардероб

     4 августа, когда герцогиня Сассекская отмечала свой день рождения, они с Гарри посетили свадебную церемонию его друзей.

    Рассматривая фотографии, журналисты обнаружили, что на левом ботинке принца есть дыра. Что случилось с обувью герцога Сассекского, непонятно, но похоже, его это нисколько не волновало.

    Журнал Cosmopolitan сообщает, что это не первый случай, когда принца Гарри заметили в изношенных ботинках. На мемориальной службе в честь Стивена Лоуренса, которая состоялась в апреле этого года, принц тоже появился в дырявой обуви. 

    Что ж, вполне возможно, эта пара ботинок — счастливая и принц Гарри просто не в силах отказаться от них, даже несмотря на дыру.

    Джерело: Buro 24/7

    Меган Маркл Принц Гарри
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