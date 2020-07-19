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    Жизнь

    В сети появились снимки тайной свадьбы внучки Елизаветы ІІ

    • Розсилка
    В сети появились снимки тайной свадьбы внучки Елизаветы ІІ
    instagram.com/theroyalfamily/

    Венценосная бабушка невесты сыграла особую роль на свадьбе: именно она одолжила платье из своего гардероба

    Букингемский дворец показал, как прошла тайная церемония венчания 31-летней принцессы Беатрис Йоркской и ее избранника, 36-летнего итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци. Невеста блистала в платье собственной бабушки.

    Елизавета II искренне волновалась за свою внучку, которой пришлось несколько раз переносить свадьбу. В последний раз торжество было намечено на 29 мая, но пандемия коронавируса свела все планы на нет.

    В конечном итоге влюбленные решили больше не ждать. При первой же возможности они устроили тихое торжество в узком кругу родных и близких. На церемонии присутствовало всего 20 человек, включая королеву Великобритании и ее мужа.

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    В сети появились снимки тайной свадьбы внучки Елизаветы ІІ
    В сети появились снимки тайной свадьбы внучки Елизаветы ІІ

    Венценосная бабушка невесты сыграла особую роль на свадьбе: именно она одолжила платье из своего гардероба. Принцесса вышла замуж в винтажном наряде, созданном дизайнером Норманом Хартнеллом. Платье оттенка слоновой кости Беатрис решила переделать на свой вкус: она добавила кутюрному образу пышные рукава из органзы. Елизавета II дала внучке и тиару Марии Текской, в которой сама вышла замуж.

    Букингемский дворец опубликовал два снимка со свадьбы: на первом фото молодожены запечатлены рядом с королевом и ее мужем с соблюдением социальной дистанции. На втором кадре новоиспеченные супруги уже позируют только вдвоем.

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    дети Королева Елизавета II семья
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