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    Жизнь

    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом

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    Карл Лагерфельд - В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    Карл Лагерфельд
    iz.ru

    21 февраля на выставке в Цюрихе можно увидеть фотографии модельера, который умер 19 февраля на 86-м году жизни

    Галерея Gmurzynska в швейцарском Цюрихе объявила об открытии выставки фотографий Карла Лагерфельда. Модельер Chanel увлекался уличной фотографией и делал портреты знаменитостей. Впервые его работы показали здесь в 1996 году. Об этом сообщает ArtNews.

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    Генеральный директор галереи Матиас Расторфер рассказал изданию, что Лагерфельд был «личностью эпохи Возрождения, потому что имел глубокие познания о культуре», а также одним из самых начитанных людей, которых тот когда-либо встречал. «Карл постоянно изучал современную фотографию.

    Он создавал собственные уникальные методы съемки, которые будут оказывать влияние на фотографию и искусство в целом», — добавил Расторфер. В экспозиции «Оммаж Карлу Лагерфельду: 22 года выставок» представлено 50 работ знаменитого модельера.

    Некоторые из них можно увидеть прямо сейчас.

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    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом
    В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом

    Напомним, что Кард Лагерфельд ушел из жизни 18 февраля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    Стоит отметить, что в  январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. 

    По сообщениям западных СМИ именитого дизайнера похоронят рядом с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет.

    Джерело: Bird In Flight

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