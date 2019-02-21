В Швейцарии открылась выставка фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом



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Карл Лагерфельд iz.ru

21 февраля на выставке в Цюрихе можно увидеть фотографии модельера, который умер 19 февраля на 86-м году жизни

Галерея Gmurzynska в швейцарском Цюрихе объявила об открытии выставки фотографий Карла Лагерфельда. Модельер Chanel увлекался уличной фотографией и делал портреты знаменитостей. Впервые его работы показали здесь в 1996 году. Об этом сообщает ArtNews.

Генеральный директор галереи Матиас Расторфер рассказал изданию, что Лагерфельд был «личностью эпохи Возрождения, потому что имел глубокие познания о культуре», а также одним из самых начитанных людей, которых тот когда-либо встречал. «Карл постоянно изучал современную фотографию.

Он создавал собственные уникальные методы съемки, которые будут оказывать влияние на фотографию и искусство в целом», — добавил Расторфер. В экспозиции «Оммаж Карлу Лагерфельду: 22 года выставок» представлено 50 работ знаменитого модельера.

Некоторые из них можно увидеть прямо сейчас.

Напомним, что Кард Лагерфельд ушел из жизни 18 февраля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Стоит отметить, что в январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью.

По сообщениям западных СМИ именитого дизайнера похоронят рядом с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет.

Джерело: Bird In Flight