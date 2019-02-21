Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке



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Амаль Клуни

Супруга голливудского актера Джорджа Клуни появилась в сопровождении помощника, который нес пакеты с подарками

Западная пресса продолжает следить за пребыванием 37-летней Меган Маркл в Нью-Йорке, куда герцогиня приехала на собственную вечеринку baby shower. Супруга принца Гарри решила провести в городе несколько дней, чтобы увидеться со всеми своими друзьями, с которыми редко встречается.

Папарацци, дежурившие у входа в The Mark Hotel, который был выбран местом для baby shower, фотографировали гостей герцогини Сассекской. Так в кадр попала 41-летняя Амаль Клуни. Она вместе с мужем Джорджем была на свадьбе Меган и принца Гарри весной прошлого года. Две знаменитые пары поддерживают дружеские отношения, поэтому и вечеринку baby shower Амаль не пропустила.

У дверей отеля жена Джорджа Клуни появилась в сопровождении помощника, который нес два пакета с подарками для будущего первенца герцога и герцогини Сассекских. Назло летящему снегу Амаль в этот день надела легкий комбинезон ярко-красного цвета, черный пиджак и туфли золотистого оттенка.



