  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке

    • Розсилка
    Амаль Клуни - Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни

    Супруга голливудского актера Джорджа Клуни появилась в сопровождении помощника, который нес пакеты с подарками

    Западная пресса продолжает следить за пребыванием 37-летней Меган Маркл в Нью-Йорке, куда герцогиня приехала на собственную вечеринку baby shower. Супруга принца Гарри решила провести в городе несколько дней, чтобы увидеться со всеми своими друзьями, с которыми редко встречается.

    Папарацци, дежурившие у входа в The Mark Hotel, который был выбран местом для baby shower, фотографировали гостей герцогини Сассекской. Так в кадр попала 41-летняя Амаль Клуни. Она вместе с мужем Джорджем была на свадьбе Меган и принца Гарри весной прошлого года. Две знаменитые пары поддерживают дружеские отношения, поэтому и вечеринку baby shower Амаль не пропустила.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке
    Амаль Клуни заметили на закрытой вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке

    У дверей отеля жена Джорджа Клуни появилась в сопровождении помощника, который нес два пакета с подарками для будущего первенца герцога и герцогини Сассекских. Назло летящему снегу Амаль в этот день надела легкий комбинезон ярко-красного цвета, черный пиджак и туфли золотистого оттенка.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на вручении премии Brit Awards - 2019.


    знаменитости Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ