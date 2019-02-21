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    Жизнь

    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер зарегистрируют имена своих детей как торговые марки

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    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер - Ким Кардашьян и Кайли Дженнер зарегистрируют имена своих детей как торговые марки
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

    Ким Кардашьян – не только многодетная мама, но и успешная бизнесвумен, которая не прочь подзаработать на своих детях, тем самым увеличив их наследство

    Другие родственники обширного семейства тоже собираются приобщить к семейному бизнесу своих крошек. На днях стало известно, что Ким и ее сестры, Хлоя Кардашьян и Кайли Дженнер, подали заявление на регистрацию имен своих детей в качестве новых товарных знаков.

    У 38-летней звезды реалити-шоу есть трое детей от рэпера Канье Уэста – пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго. Хлоя является матерью 10-месячной Тру Томпсон, а Кайли Дженнер – годовалой Сторми. Имена четырех девочек и одного мальчика совсем скоро станут брендами, под которыми в будущем будут выпускаться одежда, игрушки и косметические средства.

    Кроме того, младшая сестра Ким Кардашьян зарегистрирует товарный знак Stormiworld, придуманный в честь выхода третьего альбома (Astroworld) Трэвиса Скотта – певца, продюсера и по совместительству отца маленькой Сторми.

    Напомним, что у Ким и Кайли уже есть собственная косметическая линия, а у Дженнер к тому же есть опыт работы с модельерами, вместе с сестрой Кендалл они разрабатывали коллекцию для многих модных брендов, в том числе Topshop и Steve Madden.

    Джерело: popcornnews

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