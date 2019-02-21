Последняя работа Карла Лагерфельда: Кайя Гербер, Адут Акеч и Анок Яй в кампейне Fendi



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Кайя Гербер, Адут Акеч и Анок Яй

Снимки великого маэстро, которые войдут в историю

На снимках девушки демонстрируют кожаные куртки и платья, а также знаковые модели сумок весенне-летнего сезона.

Напомним, что 85-летний креативный директор Модного дома Chanel скончался в Американском госпитале в Париже. Как сообщил французский журнал Closer, в последние несколько недель модельер плохо себя чувствовал. Вечером в понедельник, 18 февраля, его состояние ухудшилось и его экстренно доставили в госпиталь.Там он и скончался на следующий день.

Стоит отметить, что в январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. Впервые Карл не появился на своем модном шоу.