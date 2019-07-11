В спальню Елизаветы II пытался пробраться мужчина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Елизавета ІІ

Королеву Великобритании не на шутку испугали

Неизвестный мужчина проник в спальню Елизаветы II в Букингемском дворце.

Злоумышленник попал на территорию официальной лондонской резиденции и посеял панику во дворце, сообщает британский таблоид The Sun. Полиция задержала 22-летнего преступника через несколько минут после обнаружения постороннего на территории. Мотивы молодого мужчины не известны.

Поклонники королевской семьи назвали поступок злоумышленника подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 7 июля 1982 года. Преодолев с помощью лестницы почти пятиметровый забор Букингемского дворца, 32-летний мужчина смог пройти в здание совершенно незамеченным.

Майкл Феган вошел в спальню Елизаветы с бутылкой шотландского виски Famous Grouse, которую снял с какой-то винной полки. Распивая спиртное в спальне королевы, он разбудил Ее Величество, которое спросонья произнесла: «Что Вы здесь делаете?» и позвала охрану.

Недавно Елизавета II приняла британских женщин в Букингемском дворце и приготовилаособый подарок на день рождения Меган Маркл. Елизавета II наградила медалью домработницу Кейт Миддлтон.

Джерело: graziamagazine.ru