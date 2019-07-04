Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

На церемонии не появится также Елизавета ll

Принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут важного события – крещения Арчи. Таинство пройдет на территории Виндзорского замка в часовне Святого Георга 6 июля, когда малышу исполнится ровно два месяца. Уже известно, что его крестной мамой станет Серена Уильямс.

Тем временем, Express сообщает, что таинство вероятней всего пропустят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Британцы ждут официального заявления. Герцоги Кембриджские находятся в списках гостей мероприятия, где значатся всего 25 человек. Однако при дворе поговаривают, что из-за вражды с герцогами Сассекскими они не хотят идти на таинство.

А вот королева Елизавета II точно не придет на крестины правнука. По некоторым данным, королева должна выполнить более важные обязательства в грядущие выходные, которые помешают ей прийти на крещение ребенка. То же самое произошло в прошлом году, когда расписание королевы не позволило ей побывать на крещении принца Луи. А три года назад принц Гарри не смог присутствовать на крещении принцессы Шарлотты, так как находился в командировке. Тогда он назвал себя плохим дядей.

Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.



