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    Жизнь

    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    На церемонии не появится также Елизавета ll

    Принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут важного события – крещения Арчи. Таинство пройдет на территории Виндзорского замка в часовне Святого Георга 6 июля, когда малышу исполнится ровно два месяца. Уже известно, что его крестной мамой станет Серена Уильямс.

    Тем временем, Express сообщает, что таинство вероятней всего пропустят принц Уильям и Кейт Миддлтон. Британцы ждут официального заявления. Герцоги Кембриджские находятся в списках гостей мероприятия, где значатся всего 25 человек. Однако при дворе поговаривают, что из-за вражды с герцогами Сассекскими они не хотят идти на таинство.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и принц Уильям не придут на крестины сына Меган Маркл

    А вот королева Елизавета II точно не придет на крестины правнука. По некоторым данным, королева должна выполнить более важные обязательства в грядущие выходные, которые помешают ей прийти на крещение ребенка. То же самое произошло в прошлом году, когда расписание королевы не позволило ей побывать на крещении принца Луи. А три года назад принц Гарри не смог присутствовать на крещении принцессы Шарлотты, так как находился в командировке. Тогда он назвал себя плохим дядей.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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