Versace перестали использовать кожу кенгуру в своих коллекциях



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По данным зоозащитников, в Австралии ежегодно убивают 2,3 миллиона кенгуру в коммерческих целях

Итальянский бренд уступил давлению зоозащитников

Итальянский модный бренд Versace запретил использовать кожу кенгуру в своих коллекциях. Компания пошла на такой шаг в результате давления зоозащитной организации LAV. Versace не прокомментировали свое решение, но позволили LAV объявить о нем.

Однако к пожарам, бушующим на континенте, этот шаг отношения не имеет: переговоры LAV и Versace начались еще в позапрошлом году, и на самом деле бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, просто не сообщал об этом публично.

Versace - не единственный бренд, который перестал использовать кожу кенгуру из-за давления со стороны зоозащитников. Бренд спортивной одежды Diadora также уступил требованиям LAV — и тоже отказался от публичного заявления о своем решении.