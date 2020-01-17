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    Шоу-биз

    Карди Би в «голом» наряде восхитила французов на Неделе моды

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    <p>27-летняя Карди Би потрясла поклонников провокационным нарядом</p> <div></div> - Карди Би в «голом» наряде восхитила французов на Неделе моды

    27-летняя Карди Би потрясла поклонников провокационным нарядом

    Звезда пришла на мужскую Неделю моды в Париже в прозрачном комбинезоне

    Модній образ американской 27-летней хип-хоп-исполнительницы Карди Би практически не оставил простора для фантазии. Просвечивающая ткань «голого» костюма Карди полностью обнажила ее фигуру. Тело певицы прикрывало лишь черное нижнее белье, подобранное в тон дерзкому образу. Из обуви избранницы рэпера Offset подобрала темные ботильоны на шпильке.

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    Карди Би в «голом» наряде восхитила французов на Неделе моды
    Карди Би в «голом» наряде восхитила французов на Неделе моды

    Карди сделала особый акцент на головном уборе. К эпатажному комбинезону артистка нашла балаклаву с изображением скелета челюсти. Звезда показала снимки с еще более эффектным вариантом — балаклавой, усыпанной стразами. «Изюминкой» выхода Карди стала пышная черная шуба с роскошным длинным подолом.

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