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    Сальма Хайек покорила стройным телом

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    Сальма Хайек покорила стройным телом
    instagram.com/salmahayek

    Сальма Хайек, которая недавно удивляла подписчиков стильными образами из Нью-Йорка, решила дополнить коллекцию. Как оказалось, популярная актриса пропустила один из них, но быстро исправила ситуацию

    Сальма опубликовала фото, на котором предстала в классическом образе с оригинальными элементами. «Ой, я забыла поместить этот лук в карусель нью-йоркских образов!», – написала звезда.

    Для выхода в свет Сальма выбрала широкие черные брюки со стрелками и с высокой посадкой, которые дополнила черным топом. Сверху она накинула кофту на пуговицах с пышными белыми воланами на руках. 

    В дополнение к ним звезда подобрала туфли на высоких каблуках, а также бусы из крупного жемчуга. Волосы знаменитой красавице уложили на прямой пробор, выпрямив их утюжком. А макияж сделали нежный, с яркими губами оттенка фуксия и выразительными глазами.

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    instagram.com/salmahayek
    instagram.com/salmahayek

    Количество фолловеров на Instagram-странице знаменитой красавицы в последнее время резко увеличилось. Видимо, тому способствует не только открытость Хайек – она любит делиться фото из обычной жизни и откровенно рассказывать о своих привычках и бьюти-находках. Также сыграла свою роль и ее страсть к моде – в последнее время звезда уделяет много внимания подобным постам.

    Популярностью у поклонников пользуются как роскошные вечерние образы и наряды для светских мероприятий, так и луки для повседневной жизни, которыми щедро делится Сальма.

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