  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей

    • Розсилка
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    vogue.ua

    Это веяние в маникюре можно считать относительно новым, оно еще только набирает популярность

    Эксперименты с длиной и инкрустациями ногтей продолжаются не первый сезон. Но этой весной стоит обратить внимание на новый тренд: пирсинг. Такие эксперименты лучше проводить не с натуральными ногтями, а с акриловыми - или типсами. 

    Можно «прошить» только один, а можно пуститься во все тяжкие – и сделать пирсинг всех ногтей. 

    Пирсинг ногтей выглядит довольно оригинально, интересно и не обычно, чем и привлекает к себе внимание окружающих. Осуществляется данный вид модификации совершенно не сложно: на свободной ногтевой пластине осуществляется отверстие, в которое вставляется и крепится украшение. 

    Такая процедура полностью безопасна: не сопровождается болезненными ощущениями, не повреждаются кожа и сосуды, не задеваются нервные узлы. Аккуратная подвеска, бусинка или миниатюрный кулон смотрятся очень креативно и стильно.

    Такой оригинальный вид пирсинга очень часто применяется в маникюрных салонах, но важно быть уверенным в том, что мастер ногтевого сервиса правильно осуществит прокол, ведь данная процедура так же имеет свои нюансы. 

    Такая модификация осуществляется лишь на длинных, либо на средней длины ногтях. Для обладательниц короткого маникюра - такая процедура не подойдет.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей
    Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей

    Для тех, кто не чувствует в себе смелости проделывать отверстия в ногтях, есть вариант - закрепить подвеску с помощью гель-лака. 

    мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ