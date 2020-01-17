Микротренд в маникюре: пирсинг ногтей



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vogue.ua

Это веяние в маникюре можно считать относительно новым, оно еще только набирает популярность

Эксперименты с длиной и инкрустациями ногтей продолжаются не первый сезон. Но этой весной стоит обратить внимание на новый тренд: пирсинг. Такие эксперименты лучше проводить не с натуральными ногтями, а с акриловыми - или типсами.

Можно «прошить» только один, а можно пуститься во все тяжкие – и сделать пирсинг всех ногтей.

Пирсинг ногтей выглядит довольно оригинально, интересно и не обычно, чем и привлекает к себе внимание окружающих. Осуществляется данный вид модификации совершенно не сложно: на свободной ногтевой пластине осуществляется отверстие, в которое вставляется и крепится украшение.

Такая процедура полностью безопасна: не сопровождается болезненными ощущениями, не повреждаются кожа и сосуды, не задеваются нервные узлы. Аккуратная подвеска, бусинка или миниатюрный кулон смотрятся очень креативно и стильно.

Такой оригинальный вид пирсинга очень часто применяется в маникюрных салонах, но важно быть уверенным в том, что мастер ногтевого сервиса правильно осуществит прокол, ведь данная процедура так же имеет свои нюансы.

Такая модификация осуществляется лишь на длинных, либо на средней длины ногтях. Для обладательниц короткого маникюра - такая процедура не подойдет.

Для тех, кто не чувствует в себе смелости проделывать отверстия в ногтях, есть вариант - закрепить подвеску с помощью гель-лака.