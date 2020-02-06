Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото



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28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов новыми откровенными снимками

Звезда примерила несколько откровенных образов

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась стройной фигурой, устроив импровизированную фотосессию в своей ванной комнате. Эмили примерила светлую oversize кофту и черные стринги.

Актриса фильма «Исчезнувшая» поделилась и новыми снимками из рекламной кампании своего личного бренда. Она надела светлую микро-кофту с завязками на уровне груди и черные кожаные брюки с высокой талией.

Поклонники с воодушевлением отреагировали на снимки кумира. Многие отметили, что все три образа очень подошли модели.