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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото

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    <p>28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов новыми откровенными снимками</p> <div></div> - Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото

    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов новыми откровенными снимками

    Звезда примерила несколько откровенных образов

    Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась стройной фигурой, устроив импровизированную фотосессию в своей ванной комнате. Эмили примерила светлую oversize кофту и черные стринги.

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    Актриса фильма «Исчезнувшая» поделилась и новыми снимками из рекламной кампании своего личного бренда. Она надела светлую микро-кофту с завязками на уровне груди и черные кожаные брюки с высокой талией.

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    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото
    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото
    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото
    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото
    Эмили Ратаковски в пикантном наряде позировала на ванне: провокационные фото

    Поклонники с воодушевлением отреагировали на снимки кумира. Многие отметили, что все три образа очень подошли модели.

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    знаменитости актриса шоу-бизнес
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