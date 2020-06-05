Вместе с рождения. Дружба малыша и трех собак растрогала сеть (фото)



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Комментаторы не перестают восхищаться дружбой ребенка и трех золотистых лабрадудлей

Все знают, как собаки привязываются к своим хозяевам. А когда в семье есть маленький ребенок, то питомцы относятся к ним с особенным трепетом.

Шестимесячный малыш Тео из американского города Уэстпорт в штате Коннектикут окружен собаками с самого рождения. Однажды мама ребенка даже пошутила, что ее сын так близок с питомцами, поэтому, наверное, думает, что он тоже собака.

На аккаунт женщины в Instagram, где она размещает фотографии и видео с малышом и его друзьями, подписались уже более 700 тысяч человек.

Комментаторы не перестают восхищаться дружбой ребенка и трех золотистых лабрадудлей:

«Быть таким любимым столькими существами… это волшебное детство!», «Тео всегда выглядит таким счастливым и довольным», «Вам придется продолжать снимать эти видео, пока Тео не исполнится 12 лет. Просто не могу насытиться!», «Совершенно очаровательно… Я с нетерпением жду видеоролики каждый день!», «Хорошие объятия могут решить все ваши проблемы», - комментируют пользователи.