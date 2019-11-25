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    Жизнь

    Во Франции суд защитил право уток громко крякать

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    <p>Истцы требовали с Дуте по 150 евро за каждый день, что они провели рядом с шумными птицами</p> <div></div> - Во Франции суд защитил право уток громко крякать

    Истцы требовали с Дуте по 150 евро за каждый день, что они провели рядом с шумными птицами

    Доминика Дуте рада, что ей не придется убивать своих уток

    Суд французского города Дакс официально разрешил уткам и гусям, принадлежащим 67-летней Доминике Дуте, громко крякать. Соседи Дуте требовали переселить птиц или найти способ их успокоить, сообщает Reuters.

    Соседи Дуте переехали в Дакс из крупного города в 2018 году и поселились в 50 метрах от ее фермы. Французы стали жаловаться, что птицы мешают им спать с открытыми окнами и не дают наслаждаться тихой загородной жизнью, и обратились в суд.

    Истцы требовали с Дуте по 150 евро за каждый день, что они провели рядом с шумными птицами, а также компенсацию в 3,5 тысячи евро. Они также добивались, чтобы хозяйка перевезла птиц в другое место или нашла бы другой способ успокоить их.

    Суд рассмотрел иск против Дуте, которая держит около 60 гусей и уток, 19 ноября и пока вынес решение в ее пользу. Птицам разрешили издавать звуки, но временно. В начале 2020 года на ферме будут измерять уровень шума. По итогам замеров будет вынесено окончательное решение.

    «Утки победили. Это счастье для меня, потому что не хотелось бы убивать моих уток», – прокомментировала решение суда Доминика Дуте.

     

    суд новости Франция птицы
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