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    Жизнь

    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных

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    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных

    Сотрудники зоопарка периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя зоопарка

    Заботиться о тех, с кем нельзя поговорить на одном языке, бывает непросто. Ведь никак не получится просто спросить «как самочувствие, дружище»? А следить за добрым здравием братьев наших меньших очень и очень важно.

    Сотрудники зоопарка, чья задача следить за его обитателями, не по наслышке знают о том, что вес и рост являются главными показателями здоровья животного. Поэтому они периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя зоопарка. Но помимо того, что это очень важный процесс, он ещё и очень забавный!

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    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных
    Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных

    При взвешивании пернатых тоже есть свои тонкости. Эти товарищи большие любители поразмахивать крыльями и даже попытаться взлететь. Поэтому для них придумали такие милые одеяльца, которые не причинят птицам неудобства и позволят провести взвешивание.

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

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    в мире животных фотография
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