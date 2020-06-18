Работники зоопарка показали, на какие уловки приходится идти, чтобы взвесить животных



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Сотрудники зоопарка периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя зоопарка

Заботиться о тех, с кем нельзя поговорить на одном языке, бывает непросто. Ведь никак не получится просто спросить «как самочувствие, дружище»? А следить за добрым здравием братьев наших меньших очень и очень важно.

Сотрудники зоопарка, чья задача следить за его обитателями, не по наслышке знают о том, что вес и рост являются главными показателями здоровья животного. Поэтому они периодически взвешивают и измеряют каждого обитателя зоопарка. Но помимо того, что это очень важный процесс, он ещё и очень забавный!

При взвешивании пернатых тоже есть свои тонкости. Эти товарищи большие любители поразмахивать крыльями и даже попытаться взлететь. Поэтому для них придумали такие милые одеяльца, которые не причинят птицам неудобства и позволят провести взвешивание.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.