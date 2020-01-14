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    Шоу-биз

    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка

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    <p>Воспитывать ребенка Сиа будет одна</p> <div></div> - 44-летняя певица Сиа усыновила ребенка

    Воспитывать ребенка Сиа будет одна

    Ранее звезда была замужем за режиссером Эриком Лэнгом

    В новом интервью журналу GQ певица Сиа сообщила, что стала мамой: 44-летняя исполнительница усыновила ребенка. Деталей она не раскрыла, но еще в мае признавалась, что хотела бы усыновить 16-летнего мальчика из документального фильма о приемных детях. Воспитывать ребенка Сиа будет одна: певица решила «не заводить ни с кем серьезных отношений до конца жизни».

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    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка
    44-летняя певица Сиа усыновила ребенка

    Ранее она была замужем за режиссером Эриком Лэнгом, но их брак продлился всего два года и распался в 2016-м.

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