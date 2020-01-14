44-летняя певица Сиа усыновила ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Воспитывать ребенка Сиа будет одна

Ранее звезда была замужем за режиссером Эриком Лэнгом

В новом интервью журналу GQ певица Сиа сообщила, что стала мамой: 44-летняя исполнительница усыновила ребенка. Деталей она не раскрыла, но еще в мае признавалась, что хотела бы усыновить 16-летнего мальчика из документального фильма о приемных детях. Воспитывать ребенка Сиа будет одна: певица решила «не заводить ни с кем серьезных отношений до конца жизни».

Ранее она была замужем за режиссером Эриком Лэнгом, но их брак продлился всего два года и распался в 2016-м.

Читайте также: Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом