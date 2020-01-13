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    Шоу-биз

    Светлана Лобода на пляже снялась в пикантном образе

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    <p>37-летняя Светлана Лобода порадовала поклонников горячим снимком из Мексики</p> <div></div> - Светлана Лобода на пляже снялась в пикантном образе

    37-летняя Светлана Лобода порадовала поклонников горячим снимком из Мексики

    Знойная блондинка показала откровенный пляжный образ

    37-летняя Светлана Лобода загорает на пляжах Тулума. Звезда каждый день меняет купальники, а по вечерам показывает яркие образы для выхода в свет. Лобода похвасталась поклонникам новым нарядом. Певица снялась на пляже в пикантном черном костюме.

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    Светлана Лобода на пляже снялась в пикантном образе
    Светлана Лобода на пляже снялась в пикантном образе

    Поклонники оценили дерзкий образ певицы и восхитились ее фигурой. «Дикая женщина в латексе», «Дерзкая бандитка нашего времени», «У вас шикарное тело, просто глаз не оторвать», - написали фолловеры.

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