Светлана Лобода на пляже снялась в пикантном образе



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37-летняя Светлана Лобода порадовала поклонников горячим снимком из Мексики

Знойная блондинка показала откровенный пляжный образ

37-летняя Светлана Лобода загорает на пляжах Тулума. Звезда каждый день меняет купальники, а по вечерам показывает яркие образы для выхода в свет. Лобода похвасталась поклонникам новым нарядом. Певица снялась на пляже в пикантном черном костюме.

Поклонники оценили дерзкий образ певицы и восхитились ее фигурой. «Дикая женщина в латексе», «Дерзкая бандитка нашего времени», «У вас шикарное тело, просто глаз не оторвать», - написали фолловеры.