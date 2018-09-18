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    Жизнь

    Японcкий миллиардер оседлал Илона Маска и стал первым космическим туристом

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    Японcкий миллиардер оседлал Илона Маска и стал первым космическим туристом

    Полет на Луну на ракете компании SpaceX

    Первым космическим туристом, который отправится на Луну станет японский миллиардер Юсаку Маэдзав – один из самых богатых людей Японии, основатель ретейл-компаний Zozotown и Start Today. Он совершит полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX. Вместе с миллиардером в космическую экспедицию отправятся 6-8 деятелей искусства в рамках проекта #dearMoon, имена которых пока остаются в секрете, как и сама стоимость космотура. 

    Полет запланирован на 2023-й год и будет длится неделю. Во время путешествия ракета максимально близко пролетит к Красной планете – на расстоянии 201 километр.

    Под «Скотч» хорошо читается: Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире и выдал личные секреты

    Джерело: officiel-online

    Twitter SpaceX Илон Маск Falcon
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