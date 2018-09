Японcкий миллиардер оседлал Илона Маска и стал первым космическим туристом

Полет на Луну на ракете компании SpaceX

Первым космическим туристом, который отправится на Луну станет японский миллиардер Юсаку Маэдзав – один из самых богатых людей Японии, основатель ретейл-компаний Zozotown и Start Today. Он совершит полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX. Вместе с миллиардером в космическую экспедицию отправятся 6-8 деятелей искусства в рамках проекта #dearMoon, имена которых пока остаются в секрете, как и сама стоимость космотура.

