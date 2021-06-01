Зеленский на всю страну похвастался своими «блинчиками» (фото)

Глава государства регулярно занимается спортом и щеголяет своей физической формой

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на плотный рабочий график, находит время для занятий спортом. Так глава государства поддерживает свое тело в тонусе.

В качестве доказательства этого 43-летний глава государства опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Instagram.

«У каждого свои блинчики на завтрак! Всем хорошего дня!», – написал в посте президент.

Недавно Зеленский заявился на концерт певицы Ирины Билык и признался ей в любви. «Ты наша любовь. Приветствую тебя, любим тебя», – сказал президент Украины, и после его слов зал зааплодировал. Видео этого момента обнародовал в сети режиссер и продюсер Олег Бондарчук.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.