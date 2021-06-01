Нестареющая Пенелопа Крус восхитила идеальной фигурой в соблазнительном платье

Пост популярной по всему миру актрисы собрал массу лайков и восхищенных комментариев

Пенелопа Крус снялась для известного глянцевого журнала InStyle España. В новом номере 47-летняя актриса примерида стильные и соблазнительные образы, которые подчеркнули ее отличную форму.

Снимки жена Хавьера Бардема показала в своем блоге.

Пенелопа позирует в черном причудливом дизайнерском платье с вырезами, а также ярко-красном боди, дополненном юбкой с металлическими деталями и пластиковыми кругами. Оба наряда продемонстрировали, что Пенелопа по-прежнему стройна и невероятно красива.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.