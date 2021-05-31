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    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей

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    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей

    Женщина сейчас живет в Испании

    Жизнь предпринимателя, программиста и миллиардера всегда была окутана туманом тайн и сопровождалась чередой слухов. Но периодически всплывает информация о бывшей жене богача-холостяка и двух его детях.

    Журнал Forbes внес детей Павла Дурова в список богатейших наследников российских бизнесменов. На дочку и сына 2009-го и 2010 года рождения приходится по 8,6 миллиарда долларов потенциального наследства

    Слухи о том, что у основателя «ВКонтакте» и «Телеграма» есть дети, ходят уже давно. А его бывшей супругой называют выпускницу исторического факультета СПбГУ Дарью Бондаренко.

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    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей
    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей
    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей
    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей
    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи

    В своем телеграме эффектная блондинка с широкой улыбкой и стройной фигурой делится заметками из жизни в Испании, яркими кадрами с местной флорой и фауной, своими размышлениями на разные темы и стихами

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости дети семья
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    В сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей