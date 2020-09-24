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    Жизнь

    Зеленский назначил судьей участника российской «Фабрики звезд»

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    <p>22 сентября президент назначил Кирилла Гарник судьей Окружного админсуда Киева</p> <div></div> - Зеленский назначил судьей участника российской «Фабрики звезд»

    22 сентября президент назначил Кирилла Гарник судьей Окружного админсуда Киева

    Кирилл Гарник работает судьей 9 лет

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарник на должность судьи Окружного административного суда Киева. Соответствующий указ подписан 22 сентября, сообщают Буквы.

    Гарник работает судьей уже как минимум 9 лет. В 2011 году президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Полтавского окружного административного суда срок в пять лет, однако уже в 2013 году перевел в Окружной административный суда Киева.

    Его полномочия были прекращены в 2016 году, оценив продолжал занимать эту должность.

    Что известно о Кирилле Гарнике

    Кириллу Гарнику 37 лет. Он женат, имеет двух дочерей. На его страницах в соцсетях указано, что он одессит. Гарник увлекается пением. В 2004 году 21-й будущий судья объединяет участие в росийских телепроекте «Фабрика звезд».

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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