Зеленский назначил судьей участника российской «Фабрики звезд»



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22 сентября президент назначил Кирилла Гарник судьей Окружного админсуда Киева

Кирилл Гарник работает судьей 9 лет

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарник на должность судьи Окружного административного суда Киева. Соответствующий указ подписан 22 сентября, сообщают Буквы.

Гарник работает судьей уже как минимум 9 лет. В 2011 году президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Полтавского окружного административного суда срок в пять лет, однако уже в 2013 году перевел в Окружной административный суда Киева.

Его полномочия были прекращены в 2016 году, оценив продолжал занимать эту должность.

Что известно о Кирилле Гарнике

Кириллу Гарнику 37 лет. Он женат, имеет двух дочерей. На его страницах в соцсетях указано, что он одессит. Гарник увлекается пением. В 2004 году 21-й будущий судья объединяет участие в росийских телепроекте «Фабрика звезд».

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