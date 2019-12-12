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    Шоу-биз

    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах

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    После слушания, прошедшего в эту среду, Вайнштейн не смог покинуть здание суда самостоятельно &ndash; ему потребовалась помощь, чтобы сесть в свою машину - Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    После слушания, прошедшего в эту среду, Вайнштейн не смог покинуть здание суда самостоятельно – ему потребовалась помощь, чтобы сесть в свою машину

    Вайнштейну действительно предстоит перенести операцию из-за серьезных проблем со здоровьем

    Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, чьи сексуальные домогательства к актрисам и подчиненным вдохнули жизнь в движение #MeToo, достиг предварительного соглашения с женщинами, выдвинувшими против него обвинения. Судебные разбирательства тянутся уже два года, но благодаря этой сделке продюсеру не придется признавать свою вину: компания Вайнштейна просто заплатит жертвам $25 миллионов.

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    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах
    Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах

    Эта сумма будет разделена между всеми девушками, обвинившими некогда самого влиятельного человека в Голливуде в харассменте или изнасиловании. Соглашение еще не вступило в силу, поскольку для этого необходимо одобрение суда и финальное согласие обеих сторон.

    После слушания, прошедшего в эту среду, Вайнштейн не смог покинуть здание суда самостоятельно – ему потребовалась помощь, чтобы сесть в свою машину. Адвокат продюсера позже опроверг слухи о том, что таким образом его клиент пытается давить на жалость общественности: Вайнштейну действительно предстоит перенести операцию из-за серьезных проблем со здоровьем.

     

     

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