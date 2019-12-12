Харви Вайнштейн заплатит $25 миллионов женщинам, обвинившим его в домогательствах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После слушания, прошедшего в эту среду, Вайнштейн не смог покинуть здание суда самостоятельно – ему потребовалась помощь, чтобы сесть в свою машину

Вайнштейну действительно предстоит перенести операцию из-за серьезных проблем со здоровьем

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, чьи сексуальные домогательства к актрисам и подчиненным вдохнули жизнь в движение #MeToo, достиг предварительного соглашения с женщинами, выдвинувшими против него обвинения. Судебные разбирательства тянутся уже два года, но благодаря этой сделке продюсеру не придется признавать свою вину: компания Вайнштейна просто заплатит жертвам $25 миллионов.

Эта сумма будет разделена между всеми девушками, обвинившими некогда самого влиятельного человека в Голливуде в харассменте или изнасиловании. Соглашение еще не вступило в силу, поскольку для этого необходимо одобрение суда и финальное согласие обеих сторон.

После слушания, прошедшего в эту среду, Вайнштейн не смог покинуть здание суда самостоятельно – ему потребовалась помощь, чтобы сесть в свою машину. Адвокат продюсера позже опроверг слухи о том, что таким образом его клиент пытается давить на жалость общественности: Вайнштейну действительно предстоит перенести операцию из-за серьезных проблем со здоровьем.