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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram

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    <p>Муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию</p> <div></div> - Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram

    Муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию

    instagram.com/davidbeckham/

    В прошлом году экс-футболист оценивал пост в своем аккаунте в £166 000

    Легендарный футболист Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым пользователем Instagram среди представителей Великобритании. За 2019 год экс-футболист заработал 8,6 миллионов фунтов стерлингов на рекламных постах в соцсети. Данные опубликовало издание DailyMail со ссылкой на ежегодный рейтинг богатых звезд от Buzz Bingo, в котором Бекхэм занял 17-е место.

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    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram
    instagram.com/davidbeckham/

    Журналисты отметили, что в 2019 году муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию. Тогда как в прошлом году экс-футболист оценивал пост в своем аккаунте в £166 000. В числе прочих Дэвид рекламировал наручные часы компании Tudor Watch, бренд мужской одежды Kent & Curwen и виски Haig. Также у Бекхэма заключен контракт с компаниями Pepsi, Samsung, H&M и Adidas.

     

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