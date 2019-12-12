Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемой британской звездой в Instagram



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Муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию instagram.com/davidbeckham/

В прошлом году экс-футболист оценивал пост в своем аккаунте в £166 000

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым пользователем Instagram среди представителей Великобритании. За 2019 год экс-футболист заработал 8,6 миллионов фунтов стерлингов на рекламных постах в соцсети. Данные опубликовало издание DailyMail со ссылкой на ежегодный рейтинг богатых звезд от Buzz Bingo, в котором Бекхэм занял 17-е место.

Журналисты отметили, что в 2019 году муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию. Тогда как в прошлом году экс-футболист оценивал пост в своем аккаунте в £166 000. В числе прочих Дэвид рекламировал наручные часы компании Tudor Watch, бренд мужской одежды Kent & Curwen и виски Haig. Также у Бекхэма заключен контракт с компаниями Pepsi, Samsung, H&M и Adidas.