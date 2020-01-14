Японский миллиардер ищет спутницу для полета вокруг Луны



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Осенью 2018 года компания SpaceX Илона Маска выбрала Маэдзаву как первого коммерческого клиента для полетов на Луну на космическом корабле Starship

Бизнесмен будет искать женщину от 20 лет

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил поиски женщины, которая составит ему компанию в путешествии вокруг Луны. Об этом сам бизнесмен сообщил в своем твиттере.

Искать спутницу Маэдзава будет на специальном телешоу. Как отмечается на сайте проекта, претендентки должны быть одинокими девушками от 20 лет, «яркими личностями» и «всегда позитивными», а также «настроенными брать от жизни все». Участие в шоу также подразумевает согласие на космический полет.

Сам Маэдзава отмечает, что поставил перед собой цель найти любовь всей жизни, поскольку его стало одолевать чувство одиночества и пустоты.

Подать заявку на участие в шоу можно до 17 января. Съемки пройдут в феврале и марте. Определиться с выбором миллиардер должен будет в конце марта.

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