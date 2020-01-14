Японский миллиардер ищет спутницу для полета вокруг Луны
Бизнесмен будет искать женщину от 20 лет
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил поиски женщины, которая составит ему компанию в путешествии вокруг Луны. Об этом сам бизнесмен сообщил в своем твиттере.
Искать спутницу Маэдзава будет на специальном телешоу. Как отмечается на сайте проекта, претендентки должны быть одинокими девушками от 20 лет, «яркими личностями» и «всегда позитивными», а также «настроенными брать от жизни все». Участие в шоу также подразумевает согласие на космический полет.
Сам Маэдзава отмечает, что поставил перед собой цель найти любовь всей жизни, поскольку его стало одолевать чувство одиночества и пустоты.
Подать заявку на участие в шоу можно до 17 января. Съемки пройдут в феврале и марте. Определиться с выбором миллиардер должен будет в конце марта.