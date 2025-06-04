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«Раділи 20 гривням». Жан Беленюк розповів, як професія мами врятувала їх від голоду

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Жан Беленюк розповів про дитинство та маму — талановиту кравчиню
фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Нардеп та спортсмен поділився спогадами про важкі часи та підтримку родини

 

Народний депутат Жан Беленюк зворушливо розповів про маму-кравчиню, яка завдяки своїм вмінням допомогла родині вижити, коли він був ще дитиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку спортсмена у Facebook.

Спортсмен опублікував зворушливий допис із фотографією костюма, який пошила його мама та поділився спогадами про своє дитинство.

«Цей костюм для Артура Мхітаряна (Артур Мхітарян – український бізнесмен вірменського походження, засновник та CEO девелоперської компанії Taryan Group, – «Главком») пошила моя мама. Вона – талановита кравчиня. Зараз шиє переважно тоді, коли має час і бажання, але раніше, коли я був малим, саме це її вміння допомагало нам виживати. Ми раділи навіть двадцяти гривням, заробленим за день, адже ввечері можна було купити продукти в магазині», – написав Беленюк.

Жан Беленюк поділився спогадами про дитинство і маму, яка пошила костюм
Жан Беленюк поділився спогадами про дитинство і маму, яка пошила костюм
скріншот: facebook-сторінка Жана Беленюка

Він згадує, що мінімальна сума, з якою вони ходили в супермаркет, становила сім гривень, на які купували йогурт та кілька бананів. Іноді доводилося позичати гроші у сусідів, поки мама не виконувала замовлення.

«Я дуже пишаюся своєю мамою», – підкреслив спортсмен.

У коментарях під дописом користувачі висловили підтримку та захоплення мамою Жана Беленюка: «Особисто знаю вашу матір, вона – найкраща кравчиня, добра і цілеспрямована жінка», «Найкраща кравчиня», «Чудовий костюм» «Матері – наші ангели».

Коментарі під дописом Жана Беленюка
Коментарі під дописом Жана Беленюка
скріншот: facebook-сторінка Жана Беленюка

Раніше «Главком» повідомляв, що Жан Беленюк засвітився на фото із Юлею Тимошенко та анонсував «матч з настільного тенісу».

До слова, нещодавно Жан Беленюк опублікував відео, на якому він піднімається по канату лише за допомогою рук. Таким чином народний депутат пожартував над президентом США Дональдом Трампом.  

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Теги: депутат Жан Беленюк мама

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Життя

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