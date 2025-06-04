«Раділи 20 гривням». Жан Беленюк розповів, як професія мами врятувала їх від голоду
Нардеп та спортсмен поділився спогадами про важкі часи та підтримку родини
Народний депутат Жан Беленюк зворушливо розповів про маму-кравчиню, яка завдяки своїм вмінням допомогла родині вижити, коли він був ще дитиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку спортсмена у Facebook.
Спортсмен опублікував зворушливий допис із фотографією костюма, який пошила його мама та поділився спогадами про своє дитинство.
«Цей костюм для Артура Мхітаряна (Артур Мхітарян – український бізнесмен вірменського походження, засновник та CEO девелоперської компанії Taryan Group, – «Главком») пошила моя мама. Вона – талановита кравчиня. Зараз шиє переважно тоді, коли має час і бажання, але раніше, коли я був малим, саме це її вміння допомагало нам виживати. Ми раділи навіть двадцяти гривням, заробленим за день, адже ввечері можна було купити продукти в магазині», – написав Беленюк.
Він згадує, що мінімальна сума, з якою вони ходили в супермаркет, становила сім гривень, на які купували йогурт та кілька бананів. Іноді доводилося позичати гроші у сусідів, поки мама не виконувала замовлення.
«Я дуже пишаюся своєю мамою», – підкреслив спортсмен.
У коментарях під дописом користувачі висловили підтримку та захоплення мамою Жана Беленюка: «Особисто знаю вашу матір, вона – найкраща кравчиня, добра і цілеспрямована жінка», «Найкраща кравчиня», «Чудовий костюм» «Матері – наші ангели».
Раніше «Главком» повідомляв, що Жан Беленюк засвітився на фото із Юлею Тимошенко та анонсував «матч з настільного тенісу».
До слова, нещодавно Жан Беленюк опублікував відео, на якому він піднімається по канату лише за допомогою рук. Таким чином народний депутат пожартував над президентом США Дональдом Трампом.
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