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Беленюк засвітився із Тимошенко та анонсував «матч з настільного тенісу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Беленюк засвітився із Тимошенко та анонсував «матч з настільного тенісу»
Жан Беленюк та Юлія Тимошенко у Раді
фото: Zhan Beleniuk/Facebook

Беленюк: З чарівною Юлею Володимирівною почали перемовини про проведення спільного матчу з настільного тенісу

Народний депутат України Жан Беленюк показався із лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Беленюка у Facebook.

«З чарівною Юлею Володимирівною почали перемовини про проведення спільного матчу з настільного тенісу. Завтра наші представники мають зустрітися в Туреччині, для більш конкретної розробки дорожньої карти по підготовці, та деталей майбутнього матчу. Коротше кажучи – ми працюємо», – йдеться у заяві.

Беленюк засвітився із Тимошенко та анонсував «матч з настільного тенісу» фото 1
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Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Теги: Юлія Тимошенко Жан Беленюк

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