Жан Беленюк розповів про цінну річ, яку в нього вкрали на Олімпіаді

Беленюк: У деяких спортсменів також викрали гроші та особисті речі

Український борець Жан Беленюк повідомив про крадіжку годинника на Олімпійських іграх-2024. За його словами, це зробили прибиральниці в олімпійському селищі. Про це спортсмен розповів у себе в Instagram.

«З неприємних моментів Олімпіади – вкрали годинник. У деяких хлопців викрали гроші та особисті речі. Швидше за все, прибиральниці в олімпійському селі. Ближче до від'їзду, щоб не було часу на розголос», – сказав Беленюк.

Також він пригадав, що коли ігри були у Бразилії, то «крали протягом усієї Олімпіади», а в Парижі «злодії були обережніші».

Як відомо, Жан Беленюк став срібним призером на Олімпіаді Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.

Цього року на Олімпіаді у поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича. Перший бал здобув саме поляк. Але Беленюк зміг вирівняти рахунок, а потім провести дію на два бали. У підсумку, українець переміг з рахунком 3:1.

До слова, 8 серпня, після здобуття бронзи Олімпіади Беленюк офіційно завершив свою спортивну кар'єру.