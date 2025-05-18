Беленюк продемонстрував фізичну силу та пожартував над Трампом

Беленюк опублікував відео, на якому він піднімається по канату лише за допомогою рук

Народний депутат Жан Беленюк пожартував над президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Беленюк опублікував відео, на якому він піднімається по канату лише за допомогою рук. При цьому нардеп також стискав ногами відразу три м'ячі.

«Серед світового політикуму таку вправу зможе повторити лише Дональд Трамп, причому дуже легко», – написав Беленюк.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.