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    Жизнь

    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)

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    Норвежская красавица-пожарный Гунн Нартен&nbsp; - Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Норвежская красавица-пожарный Гунн Нартен 

    По словам девушки, люди всегда удивляются, узнав о ее профессии

    Норвежская красавица Гунн Нартен в свободное время от тушения пожаров и спасения жизней работает личным тренером. У Гунн почти 100-тысячная армия поклонников в Инстаграм, и они пристально следят за ее новыми публикациями и фитнес-советами.

     «Я решила стать пожарным в 19 лет, я всегда была активной, и мне нравилось быть частью команды. Когда я подала заявление в пожарную часть, моя мама сказала, что никогда даже не слышала о женщинах, работающих пожарными. Я ни разу не пожалела о своем выборе, работу свою очень люблю, — рассказывает очаровательная Гунн и радуется отличным отношениям с коллегами: — Мы как одна большая семья. Коллеги-мужчины относятся ко мне как к любому другому пожарному».

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    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)
    Женщина-пожарный воспламенила Instagram своей красотой (фото)

    По словам девушки, люди всегда удивляются, узнав о ее профессии. Многие говорят ей, что это круто и служит воодушевляющим примером, потому что редко встретишь хрупкую девушку на такой опасной работе. А между тем хрупкая Гунн настолько сильна, что может поднять пожарную машину.

    Несколько лет назад 30-летняя женщина-пожарный стала еще и персональным тренером, так что теперь она не только спасает жизни, но и помогает людям прийти в идеальную форму в спортзале. Гунн много внимания уделяет своей физической форме, занимается кроссфитом, силовыми тренировками, бегом, плаванием и играет в футбол с коллегами на работе. Несмотря на типично мужскую профессию, Гунн подчеркивает, что остается прежде всего девушкой и, когда не работает, любит наряжаться.

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