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    Жизнь

    Похудевшая Бритни Спирc поделилась снимком в бикини и обрадовала фанатов

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    Американская певица Бртини Спирс - Похудевшая Бритни Спирc поделилась снимком в бикини и обрадовала фанатов
    Американская певица Бртини Спирс
    Фото: @britneyspears

    Фанаты восхитились внешним видом Спирс

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фотографией в купальнике и обрадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах знаменитость позирует на территории своего дома в розовом бикини с серо-черными вставками. Ее образ дополняют чокер, часы и несколько колец. Кроме того, на кадрах исполнительница демонстрирует новую прическу. «Наконец-то я отрезала себе челку!» — подписала она пост, набравший 769 тысяч лайков.

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    Похудевшая Бритни Спирc поделилась снимком в бикини и обрадовала фанатов
    Похудевшая Бритни Спирc поделилась снимком в бикини и обрадовала фанатов

    Фанаты восхитились внешним видом Спирс. «Королева челок!», «Потрясающая», «Ты выглядишь очень красиво и молодо! Это фото словно перенесло меня на 15 лет назад», «Тебе очень идет, выглядишь очень свежо!» — комментировали они.

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